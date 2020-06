Em crime bárbaro, homem é morto com golpes de bloco de concreto na cabeça

Gabriel Neves com informações do "Portal IG"

Rainer Souza Santos, 29 anos, foi vítima de um crime brutal na madrugada desta sexta-feira (26), ele foi morto pós receber golpes na cabeça com um bloco de concreto, o autor teria matado a vítima e depois a roubado. O crime aconteceu em Belo Horizonte (MG).

De acordo com o portal IG, as circunstâncias do crime ainda são misteriosas, mas o que já se sabe é que o homem foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte.

O corpo de Rainer foi encontrado no pátio de uma igreja, a Polícia Militar esteve no local, mas nenhum suspeito foi identificado. A vítima não tinha histórico de envolvimento com crimes, ele era responsável pela administração de um lava jato.

