Em depoimento, assassino de Danilo diz que sÃ³ queria fazer o rapaz 'desmaiar'

Durante depoimento, Railson de Melo Ponte, vulgo Maranhão, de 27 anos, entrou em contradição diversas vezes ao contar para a polícia como teria assassinado Danilo Cezar de Jesus Santos, de 29 anos, na manhã de domingo (5), em Campo Grande.

Alegando ter tentado apenas fazer Danilo 'desmaiar', para pegar de volta um dinheiro passado por ele ao mestrando e também para não ter relações sexuais com a vítima. O autor deixa claro, durante sua versão, que os dois não teriam combinado de fazer programa.

O autor detalhou que os dois se encontraram em frente a uma balada e teriam saído para comprar 'pó' [cocaína] juntos, indo parar no terreno baldio após não acharem droga à venda nas ruas em que passaram. Conforme conta, a intenção era juntar o dinheiro de ambos para realizar a compra.

"Passei R$ 50 pra juntar com os R$ 30 dele pra gente comprar droga. Ele disse que me mandaria o dinheiro. Mas depois, quando pedi de volta, disse que não tava mais com o dinheiro e brigamos por causa disso", relata.

Alegando não 'se recordar muito bem' dos detalhes, pois estava há dois dias sem dormir, Railson diz ainda como Danilo não estava com o dinheiro fez 'investidas'. Em um tom homofóbico, o autor afirmou não ter gostado pelas supostas ações do rapaz. "Não queria matar ele, ele sumiu com meu dinheiro, depois veio querendo ter relação. Nunca tive relação com homem, conheço gay que vive aí no centro e todo mundo me respeita. Pode perguntar pra eles", disse.

O mata leão veio após ele afastar o mestrando com as mãos no pescoço, também em forma de enforcamento, como meio de parar as tentativas de Danilo para que os dois mantivessem relações sexuais. "Dei o mata leão, ele deu duas tossidas e caiu. Achei que tivesse desmaiado e sai correndo", detalhou.

"Não achei que ele fosse morrer. Como vi a pochete e o celular em cima de umas pedras, pensei só que ele ia desmaiar e quando acordasse eu já teria levado o aparelho, pra recuperar o que perdi [se referindo aos supostos R$ 50 passados para Danilo]", finaliza.

Após perceber que o celular do rapaz era um Iphone, Railson jogou o aparelho no córrego da região, uma vez que 'na boca' não é possível trocá-lo por drogas.

Prisão preventiva - Assassino de Danilo teve sua prisão em flagrante convertida para prisão preventiva na manhã desta sexta-feira (10) pela Justiça de Mato Grosso do Sul após a audiência de custódia.

'Maranhão' foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, mas após sua confissão durante um breve interrogatório, passou também a responder por homicídio.

