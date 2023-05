Na polícia, casal do 'rala e rola' diz "não ter resistido ao desejo"

O casal de 36 e 46 anos, que disseram em depoimento que "não resistiram ao desejo" e por isso acabaram mantendo relações sexuais em plena luz do dia dentro de um Honda Civic no Bairro Chácara Cachoeira. O caso aconteceu às 7h da manhã do dia 12 de maio, na rua Raul Pires Barbosa.

Ao JD1 Notícias, o delegado da 3° Delegacia de Polícia Civil, Reges Almeida, disse que o casal responderá pelo crime de ato obsceno.

"Alegaram que estavam saindo de um encontro com amigos e, ao despedir-se, acabaram não controlando o desejo lascivo", disse o delegado.

Ainda em depoimento, eles informaram que a rua estava vazia quando começaram a prática sexual, no entanto, ao perceberem a movimentação no entorno do veículo, saíram imediatamente do local.

Caso sejam condenados pelo crime, os dois podem pegar de 3 meses a 1 ano de detenção. O procedimento será encaminhado ao juizado especial onde seguirá o procedimento da lei 9099/95.

