Em depoimento, mãe manteve versão de que criança caiu brincando com a irmã

Ouvida nesta segunda-feira (29), a jovem, de 19 anos, mãe do menino, de 2 anos, internado em estado gravíssimo na Santa Casa, manteve a versão de que a criança caiu de um degrau enquanto brincava com a irmã, de 4 anos, na cozinha da residência em que morava no bairro Los Angeles, em Campo Grande.

A Polícia Civil, por meio da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), está investigando o motivo que levaram a criança ficar naquele estado, tendo até perdido massa encefálica. A vítima está internada no hospital desde o dia 23 de janeiro.

Segundo soube o JD1 Notícias, a jovem explicou no depoimento que o filho estava na companhia da irmã e deixou os dois brincando na cozinha, quando ouviu o grito da menina e retornou para o cômodo, com intuito de verificar a situação, encontrado o menino caído na escada que dá acesso para a varanda do imóvel.

A criança estava caída sobre o braço, com a cabeça na quina do terceiro degrau.

Naquele momento, a mãe percebeu que o filho estava convulsionando e o pegou, saindo da residência para obter ajuda, quando encontrou uma pessoa que auxiliou ela a chamar uma ambulância. Ainda na sua versão, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem teria socorrido a vítima.

No hospital, ela foi informada que o menino passaria por uma cirurgia na cabeça diante da gravidade dos ferimentos.

Sobre o pai da criança, a jovem relatou que no dia em que tudo ocorreu, o rapaz estava preso em Dourados, mas que dias depois, recebeu soltura e ficou sabendo que estava na residência buscando a menina, de 4 anos. Já em relação ao padrasto da criança, ela informou que estava se relacionando com ele, mas que se separaram, após ele ter achado que ela quem agrediu o próprio filho.

Relembre - A Polícia Civil está investigando o caso de um bebê, de 2 anos, internado em estado gravíssimo e com sinais de lesões na Santa Casa de Campo Grande, após uma médica denunciar a situação para uma equipe da Polícia Militar.

O caso foi encaminhado para a DEPCA no qual o registro foi feito como abandono de incapaz, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave na vítima.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a criança deu entrada na unidade hospitalar após ser atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado gravíssimo e ser encaminhada diretamente para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

No primeiro momento, a mãe da vítima explicou que a criança brincava com sua irmã e caiu de um pequeno degrau. Contudo, a pediatra que atendeu a criança informou que as lesões são incompatíveis com a suposta queda relatada pela mãe.

