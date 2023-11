Em discussão, homem leva tijoladas e mordidas da esposa no Santa Emília

Uma mulher, identificada como Vânia de 36 anos, usou tijolos e mordeu o marido após uma discussão na manhã deste sábado (4), ao saírem de uma festa na casa da família, no Jardim Santa Emília.

Conforme relatos do marido, depois que decidiram ir embora da festa, começaram a discutir no caminho para casa, e ao chegar na frente da residência do casal, a autora desceu do carro pegou alguns tijolos que estavam defronte ao portão e jogou contra a cabeça da vítima. A mulher ainda teria mordido os punhos do marido.

Diante da agressividade da esposa, o homem retornou à casa dos familiares, onde acionou a Polícia Militar. A Guarnição foi até a residência do casal a procura de Vânia, mas não a encontraram.

A mulher ainda mandou uma mensagem ao marido dizendo, “estou na casa de meus parentes, vá cuidar dos seus machucados!". O homem foi levado pelos familiares até a UPA Leblon onde recebeu curativos e sutura para o corte na cabeça.

De acordo com o artigo 129, §9º, do Código Penal, tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de violência doméstica, não fazendo a lei restrição ao sujeito passivo. Vale lembrar que homens que queiram tomar providência e propor medidas contra mulheres agressoras poderão requerer a decretação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal.

