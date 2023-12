Em discussão por ciúmes, mulher usa faca de serra de cozinha para esfaquear o marido no Nova Lima

Um homem identificado apenas como J.L.P de 42 anos, foi parar no hospital com um ferimento de faca no abdômen na madrugada deste domingo (17), no Nova Lima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima passou a tarde em uma festa fazendo uso de bebida alcóolica e chegando em casa, por volta da meia-noite, teve uma discussão com a esposa por ciúmes.

A mulher, identificada como Daniele pegou uma faca de serra de cozinha desferindo um golpe em seu abdômen, do lado esquerdo logo abaixo das costelas. Logo após o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao UPA do Coronel Antonino.

O caso foi encaminhado a Depac Cepol como lesão corporal. Em entrevista a Polícia Militar ainda no Hospital, a vítima disse que não irá mover nenhuma ação contra sua esposa, com quem é casado a 19 anos. A equipe médica informou que o ferimento não atingiu nenhum órgão vital e ele não corre risco de morte.

