Em Dourados, assaltantes morrem após troca de tiros com a polícia

Por volta das 22h30 deste sábado (4), dois morreram em uma troca de tiros com policiais do DOF, em Dourados, interior do estado. De acordo com o site Dourados News, antes do confronto a dupla teria rendido mãe e filha na residência, no momento em que fechavam um salão de beleza, na rua Manoel Lopes Cançado, no bairro Izidro Pedroso.

Eles estavam armados e as levaram ao interior da residência, de onde os assaltantes levaram dinheiro, aparelhos celulares e joias, fugindo em um veículo Toyota Corolla, de cor prata.

Eles tentaram fugir em dois carros, mas um deles não conseguiu, então levaram apenas o Corolla. Os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram acionados e iniciaram as buscas pelos autores, onde houve troca de tiros.

Ainda conforme o site, os dois assaltantes foram atingidos, socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), entretanto, morreram antes da chegada à unidade. Até o momento apenas um deles foi identificado, sendo Rafael Cabral do Nascimento, 29 anos, vulgo ‘Menor’. Ele estava evadido do sistema semiaberto.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e a polícia segue com as investigações.

Deixe seu Comentário

Leia Também