Em grave acidente adolescente perde os pais e fica ferido

Mauro Silva, com informações do G1 MT

Em acidente na BR-174 entre os municípios de Porto Esperidião e Pontes e Lacerda no Mato Grosso adolescente, de 13 anos, perde os pais e fica ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência da última sexta-feira (20), uma família, de Rondônia, estava em uma picape que se chocou com uma caminhonete.

Na colisão Silvio Batista Soares, de 50 anos, e sua esposa Adriana Maria Teodoro Soares, de 45 anos morreram o filho do casal ficou ferido. Conforme as informações da PRF, a família teria invadido a pista contrária depois de derrapar e atingiu a caminhonete. A família é de Colorado do Oeste, Rondônia, e estava a passeio em Mato Grosso.

O motorista da caminhonete não se feriu. Apenas uma pessoa que estava como passageira do veículo precisou de atendimento médico. O adolescente foi encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, e o seu estado de saúde é considerado estável

Deixe seu Comentário

Leia Também