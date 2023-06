Megaoperação transfere líderes de facções do RJ para presídio de Campo Grande

Durante a manhã desta terça-feira (27), o Governo do Rio de Janeiro montou uma megaoperação para transferir pelo menos seis detentos, classificados como líderes de facções criminosas, para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Essa é a primeira etapa da transferência de presos para outras unidades do país.

Foram transferidos: Rodrigo dos Santos (conhecido como Latrell), Alexandre Jorge do Nascimento (Jason), Alexandre Silva de Almeida, André Costa Barros (Boto), Luís Carlos Moraes de Souza (Monstrão) e Marcelo de Almeida Farias Sterque (Marcelinho Merindiba).

O Governo do Rio contou com apoio da Polícia Federal, Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Militar para realizar a transferência dos detentos em helicópteros do batalhão de Bangu para o Aeroporto Tom Jobim, no Galeão, onde saíram em um avião da Polícia Federal rumo a capital sul-mato-grossense.

Segundo o governo fluminense, esses são os primeiros de 31 lideranças criminosas que serão retiradas de presídios do Rio de Janeiro e levadas para o sistema penitenciário federal em outros estados. O acordo para a transferência foi assinado na semana passada pelo governador Cláudio Castro e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

“Iniciamos hoje [terça-feira] a transferência das lideranças criminosas para presídios federais, fora do estado do Rio. São traficantes e milicianos com extensa ficha criminal, que insistiam em continuar comandando o crime de dentro do presídio. Nós vamos pôr um fim a essa cadeia de comando. Essa é mais uma ação que vai nos ajudar a combater o crime organizado”, escreveu o governador Cláudio Castro.

Ficha de crimes de cada detento transferido:

Rodrigo dos Santos (‘Latrell’) – 8 anotações criminais por homicídio qualificado, associação criminosa, receptação e extorsão e organização criminosa. Atuação: Baixada Fluminense



8 anotações criminais por homicídio qualificado, associação criminosa, receptação e extorsão e organização criminosa. Atuação: Baixada Fluminense Alexandre Jorge do Nascimento (‘Jason’) – 9 anotações criminais por homicídio qualificado, homicídio simples, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e estelionato. Atuação: Baixada Fluminense



9 anotações criminais por homicídio qualificado, homicídio simples, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e estelionato. Atuação: Baixada Fluminense Alexandre Silva de Almeida – 10 anotações criminais por organização criminosa, roubo majorado, homicídio, quadrilha ou bando e extorsão mediante sequestro. Atuação: Campo Grande, zona oeste



10 anotações criminais por organização criminosa, roubo majorado, homicídio, quadrilha ou bando e extorsão mediante sequestro. Atuação: Campo Grande, zona oeste André Costa Barros (‘Boto’) – 6 anotações criminais por organização paramilitar, receptação, homicídios, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas. Atuação: Curiacica, Recreio e Campo Grande



6 anotações criminais por organização paramilitar, receptação, homicídios, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas. Atuação: Curiacica, Recreio e Campo Grande Luís Carlos Moraes de Souza (‘Monstrão’) – 111 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e homicídio qualificado. Atuação: Favela das Malvinas, Nova Holanda, Morro do Urubu e Macaé



111 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e homicídio qualificado. Atuação: Favela das Malvinas, Nova Holanda, Morro do Urubu e Macaé Marcelo de Almeida Farias Sterque (‘Marcelinho Merindiba’) – 11 anotações criminais por roubo, homicídio, resistência, porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas.



