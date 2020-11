Em menos de 6 horas, Rio Brilhante registra dois acidentes com vítimas fatais

Matheus Rondon, com informações Rio Brilhante em Tempo Real

Em menos de seis horas neste domingo (29), Rio Brilhate, município a 163 quilômetros da Capital, registrou dois acidentes de trânsito com vítimas fatais.

A 1º morte ocorreu por volta das 5h30 no cruzamento das ruas Antônio Lino Barbosa com Dr Júlio Siqueira e matou o condutor de um Fiat Uno, identificado como Luis Carlos Pereira de 32 anos.

O segundo acidente envolvendo duas motos, vitimou o jovem Guilherme Schaad de 20 anos. De acordo com as informaões, duas ambulâncias foram para o local, guilherme não resisitiu aos ferimentos e morreu no local.



Ambulância e carro de funerária no local de acidente que acabou em morte (Foto: Olimar Gamarra/Rio Brilhante Em Tempo Real)

