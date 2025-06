Em mês de conscientização, 17 pessoas morreram no trânsito de Campo Grande

O mês de conscientização a respeito dos acidentes de trânsito, denominado Maio Amarelo, terminou no sábado (31) com um saldo de 17 mortes em Campo Grande.

Conforme a tabela preliminar da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), onde é considerado o número de vítimas fatais que morreram nos locais dos acidentes e as que vieram a óbito num período de até 30 dias em decorrência do sinistro, ao longo dos seis primeiros meses do ano, 41 pessoas morreram na Capital.

Porém, apenas no mês de maio, foram 13 pessoas mortas em acidentes envolvendo motocicletas em acidentes nas diversas regiões de Campo Grande. Entre as vítimas fatais está uma família, onde a mãe perdeu a filha e o neto, que ainda estava sendo gerado no útero da jovem.

Três pessoas morreram em acidentes envolvendo veículos. Todos faleceram em menos de 24h, em trechos diferentes da BR-262, ainda no perímetro urbano da Capital. Enquanto isso, um pedestre morreu ao ser atropelado.

Os dados apontam ainda que nove casos estão sendo investigados pelas autoridades, uma vez que foram socorridos para hospitais. A última atualização no banco de dados foi feita às 9h23 do dia 24 de maio deste ano.

Uma observação importante a respeito é que os óbitos poderão sofrer alterações, pois ainda não foram analisados pelo Grupo de Análise de Sinistros de Trânsito (GAAT) e conferidos com o banco de mortalidade da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também