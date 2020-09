Em MS, mulher procura pai que teria estuprado filha e fugiu

Priscilla Porangaba, com informações do Facebook e Idest

Miryan Garcia pede ajuda no Facebook para que encontre o o ex-marido, 29 anos, que teria estuprado a filha do casal, em Camapuã.

Na publicação, que já tem mais de 5,9 mil curtidas e 13 mil compartilhamentos, ela que após o fim do relacionamento a criança, de 5 anos, começou a ficar nos finais de semana com o pai. O que também aconteceu no dia 1º de agosto, data em que o crime teria acontecido.

Segundo informações do site Idest e do próprio relato da mãe, no dia do estupro, o pai levou a menina para a casa já à noite, e quando a mãe foi dar banho e a criança resistiu dizendo que estava com dores nas costas, mas mulher a não encontrou nenhum hematoma.

Na postagem a mulher afirma que a filha em seguida começou a chorar e relatou o que tinha acontecido. “Eu assustada perguntei o que tinha acontecido e ela me disse com poucas palavras chorando o pai colocou o pipi na minha vagina e também atrás”, diz a publicação.

A criança foi levada ao hospital depois encaminhada para Coxim para realizar os exames que comprovaram o estupro. A mãe acionou o Conselho Tutelar e registrou um boletim de ocorrência na delegacia.

Ainda conforme o Idest, o delegado Leonardo Antunes disse que foram colhidas as provas testemunhais e periciais e há mandado de prisão em aberto sobre o fato.

