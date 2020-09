Em nota, polícia diz que prefeito de Rio Verde “não estava” bêbado

O prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Mário Alberto Kruger, 72 anos, que foi preso no final da tarde de sábado (19), após aparecer armado em briga com manifestantes, ja está solto depois de pagar fiança.

Mário foi detido em flagrante com a arma durante confusão com opositores em uma rua da cidade. A Polícia Militar foi ao local onde o prefeito ameaçava alguns moradores que instalavam um outdoor em apoio ao presidente da república.

Quando os militares chegaram populares entregaram a arma que teria sido retirada do prefeito.

O chefe do executivo foi encaminhado, juntamente com a arma e seis munições intactas, para a Delegacia de Polícia do município. Mario Alberto foi autuado em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime que possui previsão de fiança, arbitrada no valor de R$ 15.000,00. O prefeito pagou o valor determinado e foi liberado após sua autuação.

A Polícia Civil afirma que apesar da denúncia de Mário estaria bêbado durante a confusão, não foi encontrada vestígio de álcool. "Em relação à notícia de que ele estaria dirigindo sob influência de bebida alcoólica, os militares não o flagraram conduzindo seu veículo e não apresentaram, na delegacia, auto de constatação de embriaguez".

Deixe seu Comentário

Leia Também