Em operação contra o tráfico de drogas, sete pessoas são presas

Policiais civis da Delegacia de Caarapó realizaram na manhã desta sexta-feira (11), uma operação denominada Tártaro, com objetivo de prender pessoas que vivem da venda de entorpecentes, em especial crack e cocaína. Sete pessoas foram presas, sendo seis em flagrante, dos quais duas já estavam com a prisão preventiva decretada, e uma em virtude de mandado de prisão preventiva.

Ao todo foram apreendidas 165 pedras de crack embaladas para venda, 9 gramas de cocaína, mais de R$ 5 mil em dinheiro, dois revólveres calibre 38 com aproximadamente 30 munições do mesmo calibre, um veículo, vários petrechos de preparação dos entorpecentes, além de diversos produtos suspeitos de serem oriundos de crime patrimonial (furtos, furtos qualificados, roubo).

A operação foi desencadeada após uma série de levantamentos referente ao comércio de drogas e a receptação de produtos furtados, já que entre os meses de outubro e novembro ocorreram aproximadamente 50 furtos, todos relacionados com usuários de entorpecente que trocam esses produtos nessas bocas de fumo.

Todos os alvos estavam com a venda de entorpecentes ativa e com grande fluxo de pessoas acessando esses locais, principalmente nas noites e madrugadas.

Ao todo foi expedido pelo Poder Judiciário de Caarapó, 3 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão. A operação iniciou por volta das 5h20 da manhã sendo que as buscas foram concluídas por volta das 10h.

Além das equipes da Delegacia local, participaram da ação as Delegacias de Juti, Regional de Fátima do Sul, de Laguna Caarapã, Polícia Militar de Caarapó e equipe de operações com Cães de Dourados (CANIL).

Segundo a Mitologia Grega o Tártaro é o local onde o crime encontra seu castigo, onde Zeus, Hades e Poseidon aprisionaram os Titãs.

A operação faz alusão a este local da mitologia, pois buscou tirar os criminosos do convívio em sociedade, impedindo assim a venda de drogas e possibilitando que esses criminosos sejam julgados e condenado por seus crimes.

