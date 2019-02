Em operação, PM aborda 19 mil pessoas e 11 mil veículos

Mauro Silva com assessoria

O comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM-MS) coronel Waldir Ribeiro Acosta avalia desempenho de policiais e comenta sobre os dados divulgados no site da instituição nesta segunda-feira (18). Conforme os dados, em menos de uma semana os policiais abirdaram mais de 11 mil veículos e em torno de 19 mil pessoas, além de outros serviços realizados durante operação. Acosta afirma que o bom trabalho dos militares aumenta a sensação de segurança no estado.

“A motivação da tropa tem desencadeado diversas operações por ordem de serviço para que a gente possa realizar os trabalhos. Estamos dando ênfase na parte operacional, temos buscado intensificar blitzes, bloqueios e abordagens com o apoio da inteligência, da Sejusp e da Polícia Civil que nos apoia”, disse.

“Todos os finais de semana estamos realizando operações em Campo Grande com o apoio dos batalhões, além de reuniões com os comandantes para que eles possam fazer os trabalhos preventivos. Nós chamamos esse processo de meritocracia, e a gente agradece os policiais pelo desempenho”, acrescentou. Meritocracia significa um grupo organizado que se dedica com mais vontade ao trabalho.

Dados completos

A PM divulgou o balanço das ações realizadas do dia 11 a 17 de Fevereiro deste ano. Confira os resultados do Balanço Semanal: Foram 19.327 pessoas abordadas; 11.248 veículos parados em blitzes; 29 recuperados e 186 removidos durante fiscalizações de trânsito. Foram apreendidas 19 armas de fogo; 107 foragidos da justiça capturas; 586 pessoas conduzidas às delegacias. Houveram oito notificações ambientais; 1.771 autos de Infração de trânsito lavrados.

E drogas como maconha, cocaína, pasta base, crack e haxixe somaram 2.469 quilos apreendidos durante a operação da Polícia Militar. Pacotes de cigarros apreendidos totalizaram a 10.214.

O coronel Waldir Acosta, destaca que “os trabalhos realizados pela Polícia Militar em todo o estado tem contribuído com a sensação de segurança da população sul-mato-grossense, destacando-se pelas abordagens, recuperação de veículos, apreensão de drogas e a intensificação nas rondas através de operações comandadas e acompanhadas por oficiais da Polícia Militar”

