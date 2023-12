Em pleno Natal, rapaz é assassinado com vários tiros no Los Angeles

O Natal começou triste para uma família campo-grandense. Um rapaz, de aproximadamente 23 anos, foi assassinado com vários tiros em uma rua do bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas para a reportagem, a vítima caminhava pela rua Cassim Contar, quando um indivíduo desconhecido o abordou e efetuou pelo menos quatro disparos. O fato teria acontecido por volta das 18h, início da noite de domingo

O jovem chegou a correr por alguns metros, quando caiu na via. A vítima foi socorrida até uma unidade de saúde, possivelmente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas no início da manhã desta segunda-feira (25), não resistiu e faleceu.

Os disparos teriam atingido a região do tórax da vítima

A Polícia Civil passou a investigar o caso como homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também