Em saída de carnaval, jovem é esfaqueado e socorrido em estado grave

Um jovem, de 19 anos, foi assaltado e esfaqueado, na madrugada desta terça-feira (21), quando saia de uma festa na região da Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa em estado grave.

Conforme a ocorrência, o rapaz estava acompanhado da namorada, eles caminhavam pela rua 14 de Julho com a Avenida Mato Grosso, quando foram abordados pelo grupo de pessoas que exigiram o celular da vítima, em seguida, o rapaz foi atingido pela facada na região do peito próxima ao coração.

Acompanhada de alguns amigos, a namorada socorreu a vítima até um ponto da Polícia Militar, que acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminharam o menino para a Santa Casa.

No hospital, o médico plantonista esclareceu que o estado de saúde da vítima era considerado grave e, provavelmente, ele passaria por cirurgia ainda na madrugada.

A Polícia realizou rondas pela região, mas nada encontrado. Segundo a descrição da namorada do jovem, um dos autores usava camiseta branca e calça jeans, outro rapaz, um pouco menor, estava de jaqueta tactel de cor vermelha e o outro com blusa preta com a faca.

