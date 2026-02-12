Menu
Polícia

Em segunda operação na semana, Gaeco dá as caras em Coxim nesta quinta-feira

O Ministério Público não se manifestou oficialmente até o momento em relação ao teor da ação

12 fevereiro 2026 - 08h23Luiz Vinicius     atualizado em 12/02/2026 às 08h25
Viatura do Gaeco na frente do prédio da Prefeitura de CoximViatura do Gaeco na frente do prédio da Prefeitura de Coxim   (Sheila Forato/Edição MS)

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) realiza sua segunda operação nesta semana em Mato Grosso do Sul e dessa vez, equipes estão desde as primeiras horas desta quinta-feira, dia 12, na cidade de Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul não se manifestou oficialmente até o momento em relação ao teor da operação.

Segundo informações do portal Edição MS, a equipe do Gaeco chegou por volta das 7h manhã no prédio da Prefeitura de Coxim e estão na Gerência de Licitação.

Ainda conforme o site, o promotor Michel Maesano Mancuelho acompanha de perto a operação.

