Em segunda operação na semana, Gaeco dá as caras em Coxim nesta quinta-feira

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) realiza sua segunda operação nesta semana em Mato Grosso do Sul e dessa vez, equipes estão desde as primeiras horas desta quinta-feira, dia 12, na cidade de Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul não se manifestou oficialmente até o momento em relação ao teor da operação.
Segundo informações do portal Edição MS, a equipe do Gaeco chegou por volta das 7h manhã no prédio da Prefeitura de Coxim e estão na Gerência de Licitação.
Ainda conforme o site, o promotor Michel Maesano Mancuelho acompanha de perto a operação.
