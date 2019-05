Em Sonora, PMA autua proprietário rural por desmatamento ilegal

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Coxim, recebeu denúncias de exploração e queima de madeira em uma propriedade rural no município de Sonora. A infração foi constatada e o autor multado.



Em fiscalização, na tarde do domingo (26), os policiais verificaram na propriedade rural 90 esticadores, 700 estacas de madeira e materiais lenhosos incendiados, tudo sem autorização ambiental.



Com a ajuda de um drone, os policiais vistoriaram a área de pastagem no local da denúncia e compararam com imagens de satélites, do ano de 2017, verificando o desmatamento, sem licença ambiental. A equipe mediu a área com uso de GPS e verificou 365 hectares destruídos. A madeira ilegal não estava mais na fazenda.



O proprietário, de 72 anos, que não teve a identidade divulgada, afirmou não possuir a documentação da madeira e nem para efetuar a queima no material. A madeira foi apreendida.



O infrator, que mora em Coxim, foi autuado e multado em R$ 371.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. Além disso, foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada) junto ao órgão ambiental estadual.

Deixe seu Comentário

Leia Também