Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Em surto, homem ameaça pastor de morte e diz que colocará fogo em igreja de Campo Grande

Ele teria saído da prisão há 3 dias, sendo detido novamente na noite de quarta

25 setembro 2025 - 15h51Brenda Assis
Indivíduo quebrou janelas da igrejaIndivíduo quebrou janelas da igreja   (Gregory Hayes/Unsplash)

Homem, de 43 anos, foi preso por ameaçar matar pastor e queimar igreja do Jardim Carioca, em Campo Grande. As ameaças foram feitas durante a noite de quarta-feira (24). 

Conforme o registro policial, as equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foram acionadas para atender um caso de dano e ameaças. Ao chegar no endereço indicado, na Rua Nara Leão, a vítima contou que o suspeito é conhecido na região como ‘Sapo’.

Durante um surto, ele teria quebrado vidros da janela da igreja, cortado os fios elétricos do tempo religioso e quebrado a lanterna traseira de um carro estacionado na frente do espaço. Porém, quando os guardas chegaram, o suspeito havia fugido dizendo que voltaria para queimar a igreja.

Apesar disso, o homem acabou sendo encontrado enquanto a guarnição fazia rondas pela região. Muito alterado, ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

No trajeto até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o homem ficou chutando a viatura e batendo a cabeça, xingando e fazendo ameaças contra a vítima e contra os guardas.

Foi então descoberto que o suspeito havia deixado a prisão há três dias. No momento que a ocorrência era atendida, ele estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

Os fatos foram registrados como ameaça e dano, para serem investigados.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local onde avião caiu
Polícia
Polícia segue investigando queda de avião que matou quatro pessoas em Aquidauana
Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça ao lado de arma artesanal em Corumbá
Polícia
Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça ao lado de arma artesanal em Corumbá
Santa Casa da Capital
Polícia
Idoso morre 9 dias após cair dentro de casa e bater a cabeça em Sonora
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Alvo de bullying, adolescente finge estupro coletivo para se vingar dos colegas
Homens assassinados enquanto almoçavam em Ponta Porã são paraguaios
Polícia
Homens assassinados enquanto almoçavam em Ponta Porã são paraguaios
Ilustrativa
Polícia
Policial penal ameaça matar jovem após comprar carro 'BOB' em Campo Grande
A prisão foi realizada nesta quinta
Polícia
JD1TV: 'Não contavam com minha astúcia!', Chapolin é preso por estupro em MS
Delegacia de Polícia Civil de Corumbá
Polícia
Idoso cai de bicicleta após tomar uma 'cangibrina' e morre em Corumbá
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 4 anos conta para mãe que está sendo estuprada pelo pai em Campo Grade
JD1TV: Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carreta em Amambai
Polícia
JD1TV: Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carreta em Amambai

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante