Em surto, homem ameaça pastor de morte e diz que colocará fogo em igreja de Campo Grande

Homem, de 43 anos, foi preso por ameaçar matar pastor e queimar igreja do Jardim Carioca, em Campo Grande. As ameaças foram feitas durante a noite de quarta-feira (24).

Conforme o registro policial, as equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foram acionadas para atender um caso de dano e ameaças. Ao chegar no endereço indicado, na Rua Nara Leão, a vítima contou que o suspeito é conhecido na região como ‘Sapo’.

Durante um surto, ele teria quebrado vidros da janela da igreja, cortado os fios elétricos do tempo religioso e quebrado a lanterna traseira de um carro estacionado na frente do espaço. Porém, quando os guardas chegaram, o suspeito havia fugido dizendo que voltaria para queimar a igreja.

Apesar disso, o homem acabou sendo encontrado enquanto a guarnição fazia rondas pela região. Muito alterado, ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

No trajeto até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o homem ficou chutando a viatura e batendo a cabeça, xingando e fazendo ameaças contra a vítima e contra os guardas.

Foi então descoberto que o suspeito havia deixado a prisão há três dias. No momento que a ocorrência era atendida, ele estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

Os fatos foram registrados como ameaça e dano, para serem investigados.

