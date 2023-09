Em surto, mulher joga pedras e atira contra a filha em Corumbá

Uma mulher foi presa após apedrejar e efetuar disparos contra a filha durante a tarde de quarta-feira (6), em uma pousada de Corumbá. Ela faz uso de remédio controlado e tem transtornos de bipolaridade.

Conforme as informações policiais, a vítima relatou que está “parada” em uma Casa de Passagem e que veio visitar a mãe, que é proprietária da pousada. Ao chegar no local, encontrou seu marido fazendo serviços de pintura para auxiliar a manutenção no estabelecimento.

Sem motivo algum a autora teria então pego algumas pedras, jogando-as contra a vítima, que acabou sendo acertada nas costas causando escoriações. Em seguida, a mulher pegou uma arma de fogo e efetuou dois disparos próximo à filha, mas não conseguiu acertar. Por conta disso, se aproximou ainda e desferiu uma coronhada em sua cabeça, causando lesão.

Por conta da situação, a filha da autora procurou a delegacia para denunciar o fato e os policiais se deslocaram até a Pousada. No local encontraram duas armas de fogo, sendo um revólver calibre.38 municiado com três munições intactas, duas munições deflagradas e uma espingarda calibre .12, municiada coma uma munição intacta.

A mulher foi presa em flagrante por posse de arma de fogo, sendo levada para a Delegacia de Polícia Civil.

