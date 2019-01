Em três dias, PM apreende 16 armas de fogo e recupera sete veículos na capital

Entre os dias 25 e 27 de janeiro, a Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul apreendeu 16 armas de fogo e recuperou sete veículos, durante a "Operação Saturação", que foi realizada pelo Comando de Policiamento Metropolitano e o Comando de Policiamento Especializado.

Segundo informações, as equipes táticas foram distribuídas por todo o perímetro urbano da capital, em pontos estratégicos, com base no controle estatístico e manchas criminais.

De acordo com o comandante-geral da PM-MS, coronel Waldir Ribeiro Acosta,“as unidades da capital foram empenhadas para proporcionar maior segurança, fato observado pela relação entre os dados estatísticos de pessoas abordadas e armas de fogo apreendidas, que demonstra o empenho e tirocínio policial dos integrantes da corporação frente aos ilícitos praticados, sempre em prol da população”.

Resultados:

ATIVIDADES PREVENTIVAS TOTAL Pessoas abordadas 3.545 Veículos abordados 1.963 Mandado de prisão cumpridos 18 Pessoas conduzidas à delegacia 75 Apreensão de arma de fogo 16 Veículos removidos 33 Auto de infração 177 Veículos recuperados 7 Drogas apreendidas (Kg) 23,842

