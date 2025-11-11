Menu
Polícia

Embalada para viagem: Mais de 9 quilos de drogas são apreendidas nos Correios da Capital

Entre os intorpecentes havia maconha e haxixe, que tinham diferentes destinos; Material foi encaminhado à DENAR

11 novembro 2025 - 18h21Gabrielly Gonzalez

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), realizou uma grande apreensão de drogas na tarde de segunda-feira (10), durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras. Com o auxílio da Subgerência de Segurança Corporativa dos Correios e do cão farejador K9-Colt, foram interceptadas seis encomendas contendo mais de 9,5 quilos de entorpecentes, incluindo maconha prensada e haxixe marroquino.

Durante a fiscalização, o cão farejador, indicou seis pacotes despachados pelos Correios. Ao serem abertas, as embalagens revelaram:

Embalagem 1: 6,180 kg de maconha prensada, enviada de Campo Grande/MS para Tarilândia/MA.

Embalagem 2: 442 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para São João da Barra/RJ.

Embalagem 3: 774 g de haxixe marroquino, também enviada de Ponta Porã/MS para São João da Barra/RJ.

Embalagem 4: 194 g de haxixe marroquino, enviada de Coronel Sapucaia/MS para Santos/SP.

Embalagem 5: 942 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para Cariacica/ES.

Embalagem 6: 984 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para Presidente Prudente/SP.

O total apreendido foi de 9,516 kg de drogas, com um prejuízo estimado de R$ 245,8 mil ao tráfico de drogas. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelo envio e recebimento das encomendas.

O material apreendido foi encaminhado à DENAR, e a polícia segue monitorando as rotas de tráfico na região para combater o narcotráfico e evitar que as drogas cheguem aos destinos.

