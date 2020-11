Embriagado, dono do Crajubar desacata PM por ser "tenente da Base"

A Polícia Militar realizava rondas no Itanhangá Park na noite de sábado (28), quando localizaram aglomeração no CrajuBar, na avenida Joaquim Murtinho e dois foram parar na delegacia por desacato e desobediência.



De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 22h50, a PM realizava ronda ostensiva na avenida Joaquim Murtinho, e ao constatarem uma aglomeracao de pessoas em frente ao bar, pararam no local e pediram ao atendente Thiago para apresentar o alvará de funcionamento.



Nesse momento Thiago teria afirmado que o alvará estava em seu notebook, atras do balcão de atendimento e ao ser questionado o porquê do documento não se encontrar em local visível e de fácil acesso, o homem demonstrou grande nervosismo, "momento em que aumentou o tom de voz, afirmando que, se a guarnição desejava o alvará, era pra pegar no notebook dele, bem como começou a fazer pouco caso da presença da guarnição policial", cita o boletim de ocorrência.



O atendente começou a fazer chacota com a guarnição e disse "se você quiser meu Notebook ta aí", momento em que um outro homem, identificado como Gustavo Selvatico em visível estado de embriaguez começou a desacatar o comandante da guarnição, dizendo que o bar era dele e que os policiais não tinham nenhuma autoridade para estar naquele local, nem mesmo pedir para ver o alvará de funcionamento, pois o bar era dele e ele é Tenente da Base Aérea, portanto, superior ao subtenente, e que os policiais militares não eram nada.



Logo após, exaltado, começou a gritar e a desacatar os militares. Diante disso, foi dada voz de prisão por desacato aos envolvidos, os quais desobedeceram a prisão, sendo necessário o uso de algemas em Gustavo, bem como houve a necessidade de solicitar apoio das viaturas do Tático para conter um grupo de companheiros dos autores que desobereceram a prisão.



Já na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro o suposto tenente da base apresentou cédula de identidade de médico e após verificação foi constatado que ele é médico licenciado da base.

