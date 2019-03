Embriagado, motorista é preso após realizar sete testes do bafômetro

Um motorista foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (27) na avenida Afonso Pena, após realizar sete teste de alcoolemia. O condutor havia se envolvido em uma confusão com um motorista de aplicativo e acabou sendo detido pelos policiais civis que realizavam uma manifestação.

Segundo informações, o homem de 28 anos veio desde a avenida Duque de Caxias, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, discutindo, fazendo gestos com a mão e manobras perigosas na via. O homem ficou buzinando para atravessar o sinal vermelho, onde os carros estavam enfileirados, quase atravessou a avenida Afonso Pena deixando pedestres e condutores preocupados.

O suspeito não teve a identidade revelada, havia saído de uma festa, onde havia ingerido bebida alcoólica, após outros condutores avisarem os policiais, ele foi parado e a fiscalização de trânsito chegou ao local e foram realizar o teste do bafômetro.

A guarda municipal travou uma luta, para conseguir que o homem realizasse o teste, o suspeito “fingia” que estava assoprando o etilômetro, foram realizados seis testes. Foi acionada a Polícia de Trânsito, onde foi realizado mais um teste, que deu 0,39 gramas de álcool no sangue. O limite de álcool permitido no sangue para que não se caracterize infração de trânsito é de 0,04 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. A partir de 0,05 miligramas, você será enquadrado em infração gravíssima.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região central. Mas antes de ser preso, o homem disse “não bebi nenhum tipo de bebida”, e afirmou desconhecer as acusações do motorista de aplicativo, relatou que o rapaz desceu com um taco de beisebol e ameaçou ele, sem motivo.

