Motociclista bêbado persegue casal por engano e é detido pela PM em Rio Brilhante

Um casal que passeava de carro acionou a Polícia Militar quando começou a ser seguido por um motociclista que a todo instante tentava "fechar" o veículo das vítimas na noite de sábado (25), pelas ruas de Rio Brilhante.

Enquanto falavam com os militares por ligação, o casal dirigia em direção ao Batalhão da PM que já estava próximo.

Ao chegar no quartel da PM o motorista do carro estacionou o veículo e o motociclista parou junto, os policiais que já esperavam os dois de pronto realizaram uma busca pessoal no motociclista de 33 anos e ao questionarem o motivo da perseguição, ele relatou, que estaria com alguns amigos bebendo uma cervejinha em uma conveniência no bairro Nova Rio Brilhante, quando resolveram ir a um evento em um clube na saída para Dourados, disse que saiu em comboio com os amigos, mas durante o trajeto se perdeu, e passou a seguir o carro achando que era seus colegas.

O motociclista contou que dó percebeu que as pessoas no carro não eram seus amigos quando eles pararam na PM e desceram.

O casal do carro optou por não representar contra o mesmo, pois "estaria na cara" que realmente foi um mal entendido.

Diante da ocasião, o homem de 33 anos foi convidado a realizar o teste do "bafômetro", já que ele estava bastante falante e "muito alegre". Ele aceitou fazer o teste, mas já adiantou que havia tomado 4 latinhas de cerveja, o teste resultou em 1,09ml constatando a embriaguez.

Além disso, a moto do homem estava com a documentação vencida e o motociclista não possuia CNH, e recebeu voz de prisão por embriaguez e foi conduzido a delegacia de Polícia Civil.

O caso foi registrado como, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outras substâncias psicoativas que determinem dependência.

Ele está a disposição da justiça.

