Empreiteiro é atingido por S10 e morre ao ser atropelado por carro no Jardim Columbia

O empreiteiro João Raimundo de Souza, de 50 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no final da noite desta quinta-feira (21), na BR-163, na região do Jardim Columbia, em Campo Grande. Ele estava em uma motocicleta quando foi atingido por uma caminhonete Chevrolet S10 e atropelado por um carro.

A vítima estava saindo de um posto de combustível com sua motocicleta, Honda XRE 300, quando houve a colisão com a caminhonete, que era conduzida por um motorista que estava seguindo para Presidente Prudente, interior de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, após o impacto, João foi jogado por cima da caminhonete e caiu na pista, logo na sequência sendo atropelado por um veículo de passeio que não parou para prestar socorro. Com a gravidade do acidente, a vítima não resistiu e morreu na hora.

O condutor da caminhonete foi encaminhado para a delegacia de plantão para prestar esclarecimentos sobre a dinâmica do acidente.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve pelo local. A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram no acidente para dar prosseguimento a ocorrência.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

