AgropecuÃ¡ria Ã© autuada em R$ 3 mil por extraÃ§Ã£o irregular de cascalho

Durante fiscalização em uma fazenda no município de São Gabriel do Oeste, a Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou na segunda-feira (11), uma empresa agropecuária, que realizava extração de cascalho em desacordo com autorização ambiental obtida. A exploração funcionava na propriedade rural e o material era utilizado a 14 km do local.

Um dos sócios proprietários apresentou uma Autorização Ambiental Eletrônica (AA-E), que não atendia a extração do cascalho que estava sendo executada. As atividades de extração dos fraguementos de rochas foram paralisadas pelos policiais até a regularização da documentação junto ao órgão ambiental competente.

A empresa infratora, com sede em Paranaíba, foi autuada administrativamente e multada em R$ 3 mil. Os responsáveis também responderão por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a autorização ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção.

A infratora foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.

