Empresa de Corumbá é investigada por estelionato e falsidade ideológica

A Polícia Civil orienta que outras pessoas que se sentirem lesadas procurem a delegacia mais próxima, para registro de Boletim de Ocorrência, ou acionar o disque denuncia através do número (67) 3234-7111, quem também funciona como WhatsApp.

Dois homens que se diziam Suboficiais da Marinha, se apresentavam como sócios proprietários da filial de Corumbá, com a intenção de passar credibilidade na realização das vendas. A empresa matriz, com sede em Campo Grande também está sendo investigada por suspeita de estelionato e falsidade ideológica.

Foi apurado que o comércio mudou de nome três vezes nos últimos meses, sempre agindo com o mesmo modus operandi, realizando visitas para venda e visitas técnicas, até a formalização do contrato e pagamento. Após o pagamento a empresa não realizava a instalação das placas, sempre alegando problemas meteorológicos e de logística, além de emitir nota fiscal falsa.

Na tarde de segunda-feira (04), a Polícia Civil por intermédio da 1ª Delegacia de Policia de Corumbá, deu cumprimento a um mandado de Busca e Apreensão em comércio de placas solares, localizado no centro do município, além de dois endereços na cidade de Ladário. A investigação se deu após o registro de vários Boletins de Ocorrência contra a empresa, por suspeita de estelionato e falsidade ideológica.