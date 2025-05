Empresa de reciclagem pega fogo e assusta trabalhadores em Campo Grande

Uma empresa de recicláveis pegou fogo durante a madrugada desta quinta-feira (8), na Rua Tereza Mamone, localizada no Bairro Vivendas do Parque, região do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, repassadas pelo 2° Tenente Castro, as equipes foram acionadas para conter um incêndio em deposito de materiais reciclados. Ao chegar, os militares encontraram uma pilha de materiais em chamas.

Por sorte, essa pilha estava isolada e o local fechando quando o fogo começou, o que ajudou a conter mais rapidamente o incêndio. “Depois de conter o fogo, o maior trabalho foi o do rescaldo, onde precisamos revirar todo o material para evitar reignição. A empresa ajudou, disponibilizando uma retroescavadeira para o serviço”, afirmou o tenente.

Alguns funcionários comentaram que quando as chamas foram avistadas, acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros, por volta das 4h da madrugada.

“Aqui fazemos um material que se chama ‘bland’ e ele vendido para cimenteiras. Ele é o carvão da fornalha que faz a secagem do cimento. Esse material é uma mistura de tudo, coisas reciclagem e não recicláveis, podendo gerar gases e causar incêndios, mas essa foi a primeira vez que aconteceu”, explicou o funcionário.

