Empresa deixa fio atravessado na rua e casal “cego” pela neblina se enrosca e cai de moto

Um fio que atravessa a Rua Elias Catan em Campo Grande, foi responsável por um acidente que deixou um casal ferido, os dois andavam de moto pela rua e tiveram a visão ofuscada pela neblina presente em toda capital nesta quarta-feira (8).

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois trafegavam pela via quando foram “enrolados” pelo fio e acabaram caindo da moto, ocasionando lesões nos dois. O homem teve o braço quebrado e a mulher um joelho.

De acordo com as vítimas o fio pertence a uma empresa de telecomunicações, mas não souberam informar se acontecia algum tipo de trabalho no momento.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa.

