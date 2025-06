Empresária é assassinada na frente do filho de 6 anos

A empresária Daniela Ghizi de Jesus, de 35 anos, foi assassinada com um tiro no peito no apartamento onde morava, em Criciúma (SC), na noite dessa segunda-feira (9). O crime ocorreu em frente ao filho de 6 anos. O homem, considerado suspeito do feminicídio, foi encontrado no mesmo local, sem vida, com marca de um disparo na cabeça.

Ela era conhecida na região por ser dona de um empreendimento no ramo da estética.

Apesar de estar presente na cena do crime e de provavelmente ter presenciado o assassinato brutal da mãe, a criança foi encontrada bem, sem ferimentos, e foi entregue ao pai biológico.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), a suspeita é de que o homem tenha tirado a própria vida após matar a ex-mulher.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 18h15, no bairro Mina União. Após ouvir gritos, os vizinhos teriam ligado para, inicialmente, denunciar um caso de violência doméstica. No local, porém, os policiais encontraram a empresária sem vida no sofá da sala.

O suspeito, que ainda tinha sinais vitais quando o socorro chegou, foi levado ao Hospital São José, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado por volta das 20h.

A arma utilizada no crime foi encontrada ao lado do homem. A Polícia Civil investiga as motivações para o crime.

