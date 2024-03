EmpresÃ¡rio compra 'bilhete premiado' por R$ 200 mil e quadrilha Ã© presa por estelionato

Três estelionatários, de 29, 40 e 61 anos, foram presas depois de aplicar o golpe do 'bilhete premiado' em um empresario durante a manhã de terça-feira (26), na cidade de Dourados. A vítima chegou a perder R$ 200 mil por conta da ação.

Conforme as informações policiais, as autoridades foram procuradas pela vítima, que contou que havia sido abordada em seu local de trabalho, por um senhor de idade que pedia por ajuda para chegar a uma loja de ferramentas. Sendo que, neste momento,um casal bem aparentado e bem vestido encostou ao lado e começou a conversar com a vítima e com o idoso, de maneira que, o casal, disse que o idoso estava com um bilhete da loteria premiado, com um valor de mais de R$ 1 milhão sorteado.

Acreditando estar ganhando um bom dinheiro, o homem foi convencido a comprar o bilhete pelo valor de R$ 200 mil. A vítima entregou R$ 100 mil em espécie para os criminosos que a levaram em uma agência bancária para o saque.

Após o saque os criminosos, o casal e o idoso, solicitaram um documento para a vítima. Assim que desceu do carro dos autores, a vítima percebeu que tinha sido enganada e os autores fugiram levando o dinheiro.

Diante disso, uma equipe da Seção de Investigação/Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI), da Delegacia de Polícia Civil de Dourados iniciou os trabalhos de investigação e com as informações repassadas pela vítima conseguiu identificar o veículo utilizado pelos criminosos,assim como imagens deles andando pela cidade.

No mesmo momento os policiais receberam informações de que pertences da vítimas que tinham ficado no carro dos criminosos, foram abandonados próximo a rodovia, indicando que eles haviam fugido da cidade.

Foi realizado contato com o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Dourados, que iniciou os trabalho de localização e abordagem do carro, e, após alguns horas de monitoramento e troca de informações, a PRF conseguiu abordar o casal na BR 369, KM 177, na cidade de Rolândia, interior do Paraná.

Parte do valor do golpe foi localizada e apreendida, bem como peças douradas aparentando ser de ouro e um aparelho eletrônico novo, sem uso, indicando ser proveniente do crime. Os autores foram apresentados na Delegacia de Rolândia, onde foi formalizada a prisão em flagrante pelo crime de estelionato.

