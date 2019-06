Empresário da capital é agredido por bombeiro à paisana

O empresário Sidnei Isotton Dornelles, de 61 anos, foi agredido por um sargento do Corpo de Bombeiros por volta das 12h30 desta sexta-feira (28), em Campo Grade. O homem, que estava à paisana no momento da agressão, teria usado spray de pimenta e batido em Sidnei simplesmente porque o empresário - dono de um restaurante na rua Paulo Coelho Machado (antiga Furnas) - pediu para que ele retirasse o carro do estacionamento exclusivo para clientes, uma vez que ele não se dirigiu ao estabelecimento.

“Eu alugo o estacionamento em frente ao restaurante para os meus clientes. O filho de uma senhora que alugou uma casa ao lado do restaurante estacionou o carro ali e saiu. Quando eu pedi que ele retirasse o carro, ele disse que não ia tirar, que faria na hora que ele quisesse”, conta Sidnei, proprietário do estabelecimento há 10 anos. Ao se aproximar do agressor, um sargento socorrista do Corpo de Bombeiros, ele foi atingido com spray de pimenta e levou vários socos no rosto.

A vítima conta ainda que desmaiou e também foi chutada pelo agressor. “Eu acordei e ele estava em cima de mim”, relata. Diante da situação, clientes se aproximaram e conseguiram afastar o bombeiro, que estava acompanhado pelo filho, uma criança de aproximadamente três anos. “Ele estava assustado e chorava”, afirma Sidnei, que após se restabelecer, procurou o IML (Instituto Médico Legal) na companhia do filho, Fábio Magalhães Dornelles.

De lá, os dois registraram B.O. no 3º Distrito Policial. “Fomos para a UPA Leblon e fui encaminhado para a Santa Casa, onde passei por vários procedimentos, como tomografia e raio X”, conta o empresário. Ele procurou o Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (29) para registrar uma denúncia formal, mas não havia expediente. “Vou voltar na segunda. Ele tem que responder por isso”.

Procurada pela reportagem, a assessoria da corporação afirmou que não recebeu denúncia formalizada sobre o caso até o final do expediente de ontem (28).

