Empresário de Itaporã é preso em flagrante por tráfico de drogas em Dourados

Empresário, que não teve o nome divulgado, foi preso por tráfico de drogas durante a Operação Frete Ouro Branco, deflagrada na tarde do último domingo (18), em Dourados.

Conforme as informações policiais, as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordaram o caminhão de uma transportadora de Ponta Porã, especializada no comércio de erva-mate que passava pela BR-163.

O motorista, de 58 anos, apresentou uma nota fiscal com a data do dia 11 de maio, levantando suspeitas a respeito da carga, por conta do tempo do transporte. Questionado, ele afirmou que o atraso ocorreu porque sua esposa havia sofrido um derrame e precisava de cuidados hospitalares.

Durante a vistoria no compartimento de carga, os agentes encontraram, sob os fardos de erva-mate, diversas caixas com tabletes de cocaína, que totalizaram 235kg. O motorista recebeu voz de prisão no local.

Com base nas informações obtidas, a equipe descobriu que a droga seria entregue a um terceiro envolvido, em um restaurante de Dourados. No pátio do estabelecimento, um veículo Parati se aproximou, e o condutor se preparava para receber os fardos com entorpecentes quando foi surpreendido pelos policiais. Ele tentou fugir em alta velocidade pelo centro da cidade, mas acabou sendo alcançado e preso.

O homem, que é empresário, proprietário de carretas e morador de Itaporã, estava acompanhado da esposa, que também foi detida. O trio foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde foi autuado em flagrante.

Além da droga, os agentes apreenderam R$ 4.500 em dinheiro e telefones celulares. A investigação segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos na quadrilha.

