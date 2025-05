Empresário é multado em R$ 25 mil por exploração ilegal de vegetação em Caracol

Um empresário de 36 anos, residente em Ponta Porã foi autuado por exploração de vegetação nativa sem a devida licença do órgão ambiental competente em ação da Polícia Militar Ambiental de Bela Vista realizada no sábado (24).

Foram identificados em um lote localizado no Assentamento do município de Caracol, o corte e o processamento de 84 árvores nativas, pertencentes às essências aroeira, ipê, canafístula, angico e castelo. Parte da madeira foi utilizada na construção de uma varanda na propriedade.

Diante da irregularidade, o infrator foi autuado administrativamente e recebeu multa no valor de R$ 25.200,00. Os autos da infração foram encaminhados ao órgão ambiental competente para as providências legais cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também