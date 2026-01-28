Menu
Polícia

Empresários de MS são alvos de operação por aplicar fraudes financeiras

Investigação aponta uso de empresas de fachada com promessas de altos lucros

28 janeiro 2026 - 13h00Luiz Vinicius
Segunda fase da operação aconteceu em Campo GrandeSegunda fase da operação aconteceu em Campo Grande   (Divulgação/DEIC)

Empresários de Mato Grosso do Sul, investigados por aplicarem golpes financeiros utilizando empresas de fachada, foram alvos de mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, dia 28, em Campo Grande.

A ação decorre da segunda fase da operação Castelo de Cartas, deflagrada pela DEIC (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) e os alvos são: Gabriel Gandi Zahran Georges e Camilo Gandi Zahran Georges.

O objetivo da operação é obter o maior número de provas, identificar outros envolvidos e reforçar o conjunto de elementos no inquérito.

Segundo informado pelo DEIC, os irmãos lideravam um esquema que envolvia a venda de cotas de empresas de fachada, com promessas de altos lucros e a falsa alegação de terem vínculo com o setor de gás e energia de Mato Grosso do Sul.

Num primeiro momento, a polícia apreendeu mais de R$ 250 mil em dinheiro, além de cheques e notas promissórias que somam mais de R$ 1,5 milhão.

A primeira fase da operação aconteceu na segunda-feira, dia 26, em São José do Rio Preto. Como resultado, foram apreendidos 10 veículos de luxo, quatro armas de fogo e valores em dinheiro.

