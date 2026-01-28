Empresários de MS são alvos de operação por aplicar fraudes financeiras

Empresários de Mato Grosso do Sul, investigados por aplicarem golpes financeiros utilizando empresas de fachada, foram alvos de mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, dia 28, em Campo Grande.

A ação decorre da segunda fase da operação Castelo de Cartas, deflagrada pela DEIC (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) e os alvos são: Gabriel Gandi Zahran Georges e Camilo Gandi Zahran Georges.

O objetivo da operação é obter o maior número de provas, identificar outros envolvidos e reforçar o conjunto de elementos no inquérito.

Segundo informado pelo DEIC, os irmãos lideravam um esquema que envolvia a venda de cotas de empresas de fachada, com promessas de altos lucros e a falsa alegação de terem vínculo com o setor de gás e energia de Mato Grosso do Sul.

Num primeiro momento, a polícia apreendeu mais de R$ 250 mil em dinheiro, além de cheques e notas promissórias que somam mais de R$ 1,5 milhão.

A primeira fase da operação aconteceu na segunda-feira, dia 26, em São José do Rio Preto. Como resultado, foram apreendidos 10 veículos de luxo, quatro armas de fogo e valores em dinheiro.

