Empresas são alvo de operação contra vazamento de dados sigilosos na Capital

Empresas de comunicação foram alvo da Operação “Deep Leak”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (17), em Campo Grande, para combater o vazamento de dados sigilosos do sistema policial. A ação policial cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em residências e empresas de suspeitos envolvidos nessa prática.

De acordo com as investigações, foi constatado que uma empresa jornalística tinha acesso quase imediato aos registros e informações do sistema policial, expondo não apenas dados confidenciais essenciais para investigações, mas também comprometendo a privacidade de vítimas de crimes graves.

Por conta disso, a equipe policial iniciou uma investigação em conjunto com o Departamento de Inteligência Policial, conseguindo identificar os suspeitos por trás desse crime. Foi observado ainda que múltiplos terminais estavam sendo acessados por meio da senha de uma servidora da segurança pública, que é suspeita de conceder acesso ao sistema a terceiros.

Hoje, os mandados de busca e apreensão foram executados em cinco endereços, incluindo o da empresa de publicidade envolvida.

A operação mobilizou um total de 25 policiais, distribuídos entre equipes da 3ª Delegacia, 5ª Delegacia, 6ª Delegacia e Grupo de Operações e Investigações (GOI), além de uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar.

A escolha do nome “Deep Leak” para a operação faz referência ao vazamento profundo de informações originárias de um servidor integrante do próprio sistema.

