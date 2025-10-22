Encapuzado e armado com faca, homem invade casa e abusa de mulher em Nova Andradina

Mulher, de 39 anos, foi vítima de um abuso sexual após ter a casa invadida por um homem encapuzado e armado com uma faca. O caso aconteceu em Nova Andradina, na segunda-feira, dia 20 de outubro, mas foi divulgado apenas no final da terça-feira, dia 21.
Ao entrar na residência, o suspeito passou a ameaçar a mulher de morte e usando a faca, conseguiu render a vítima e cometer o abuso sexual.
Segundo o site Jornal da Nova, antes de sair do imóvel, o estuprador teria dito para a mulher não relatar os fatos para a polícia, pois caso isso acontecesse, retornaria para matá-la.
Ainda conforme o site, a denúncia realizada pela vítima aponta que o homem era de estatura baixa e tinha os braços sujos de tinta. Logo após o crime, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima bastante abalada.
O caso foi levado ao conhecimento da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina, onde o caso foi registrado e a investigação ficará a cargo da especializada.Reportar Erro