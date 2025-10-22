Menu
Polícia

Encapuzado e armado com faca, homem invade casa e abusa de mulher em Nova Andradina

Suspeito ainda 'ordenou' que vítima não denunciasse o fato, caso contrário, voltaria para matá-la

22 outubro 2025 - 13h22Luiz Vinicius
Caso está sendo investigado pela DAM de Nova AndradinaCaso está sendo investigado pela DAM de Nova Andradina   (Jornal da Nova)

Mulher, de 39 anos, foi vítima de um abuso sexual após ter a casa invadida por um homem encapuzado e armado com uma faca. O caso aconteceu em Nova Andradina, na segunda-feira, dia 20 de outubro, mas foi divulgado apenas no final da terça-feira, dia 21.

Ao entrar na residência, o suspeito passou a ameaçar a mulher de morte e usando a faca, conseguiu render a vítima e cometer o abuso sexual.

Segundo o site Jornal da Nova, antes de sair do imóvel, o estuprador teria dito para a mulher não relatar os fatos para a polícia, pois caso isso acontecesse, retornaria para matá-la.

Ainda conforme o site, a denúncia realizada pela vítima aponta que o homem era de estatura baixa e tinha os braços sujos de tinta. Logo após o crime, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima bastante abalada.

O caso foi levado ao conhecimento da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina, onde o caso foi registrado e a investigação ficará a cargo da especializada.

