Encontrado morto na capital, “Zé Ralinho” já tentou matar o pai

Bruno Schon Pacheco, 28 anos, encontrado morto nesta segunda-feira (29) em uma mata aos fundos da área invadida da Homex tem passagem por tentativa de homicídio contra o pai, Wild Pacheco, em 22 de junho de 2009. Na ocasião, ele efetuou dois disparos contra Wild.

Com extensa ficha criminal, Zé Ralinho tem passagens também por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor e roubo.

No último dia 3 de julho, Zé Ralinho foi seqüestrado e mantido em cárcere privado onde, segundo o apurado pelo JD1 Notícias no dia em que foi liberto, aguardava “veredito” em julgamento por uma dívida com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

No início desta tarde, a polícia recebeu uma denúncia anônima de um corpo desovado na região da Homex, ao chegar ao local, a equipe constatou que se trata de Bruno. Ele apresentava um corte profundo no pescoço e a polícia investiga se o caso tem ligação com acerto de contas com o crime organizado.

