Energisa confirma tentativa de furto de fios em subestação e investigará fatos

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, confirmou a tentativa de furto de fios na subestação durante a madrugada desta segunda-feira (5), que provocou um incêndio de grandes proporções, na Vila Progresso, em Campo Grande.

Em nota, a empresa ressaltou que mesmo com os avisos no entorno alertando sobre os equipamentos de alta tensão, houve a tentativa de crime que terminou na morte de um homem carbonizado. "A Energisa lamenta o ocorrido e abrirá investigação para apuração dos fatos através dos órgãos competentes".

"O primeiro ponto é reforçar a questão da segurança, né? Nós tivemos aqui uma invasão com a tentativa de furto de cabo de energia. O que a gente orienta é para que as pessoas não se aproximem das subestações, respeitem as placas de sinalizações porque realmente um ambiente extremamente restrito e controlado", disse o gerente de operação da Energisa, Helier Fioravante.

Ainda na nota divulgada, a empresa informou que houve interrupção de energia elétrica por conta do episódio, mas que cerca de duas horas após o fato, a luz estava totalmente reestabelecida na região. A subestação representa cerca de 10% da energia de Campo Grande.

Um homem, possível usuário de drogas, segundo moradores da região, tentou furtar fios dentro da subestação da Energisa, o que segundo a empresa, provocou um curto-circuito, gerando uma imensa explosão e um incêndio na instalação.

