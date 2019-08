Enfermeira ganha causa e justiça obriga mulher a fazer retratação pública

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados Agora

Em julho de 2017, a enfermeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dourados Jane Teixeira dos Santos foi difamada publicamente no grupo denominado "Classificados Dourados".

Na ocasião, Ana Paula Ferreira publicou uma foto dela ao celular e afirmou que estaria deixando de atender sua mãe para mexer no celular.

Após a publicação, foi desencadeado centenas de comentários negativos e desonrosos sobre Jane, que acionou a Justiça, com o advogado Renato Otavio Zangirolami, que ajuizou queixa-crime para responsabilização da ofensora Ana.

Em audiência de instrução, foi comprovado que a a mãe de Ana teria sido devidamente atendida pela enfermeira e pela equipe do UPA, segundo o protocolo médico.

Após acordo entre as partesm, ficou estipulado que Ana Paula se retratasse publicamente por meio de postagem em seu facebook e no grupo Classificados Dourados, meios onde ocorrem as ofensas.

Segundo o advogado de Jane, Dr. Renato Otavio Zangirolami, a honra objetiva de sua cliente foi afetada, já que a imagem dela foi veicula sem sua autorização e associada a um fato inverídico, de modo que ela não viu outra alternativas a não ser buscar a solução via Judicial.

O processo tramitou nos juizados especiais criminais de Dourados.

" que vem à público, se retratar da publicação realizada no dia 02/07/2017, onde constou"minha mãe chega ruim no upa, vou pedir socorro a pessoa manda eu esperarque ela está no celular afff", fazendo menção à pessoa de Jane Teixeira dos Santos, enfermeira daquela unidade de saúde, deixando esclarecido que nenhumato contrário à ética e aos procedimentos de saúde foram praticados pela referidaenfermeira, reconhecendo que minha mãe foi prontamente atendida com todos os recursos disponíveis e necessários,chegando a ficar internada na rede de saúde, recebendo, para tanto, excelentetratamento. Que reconhece, ainda, que o tratamento dispensado à minha mãenão decorreu da publicação por mim feita no facebook, nos termos acima, mas dacompetência e profissionalismo atinentes à enfermeira Jane Teixeira dos Santos".

