Enfermeira leva soco ao conter paciente embriagado em UPA de Dourados

Uma enfermeira, de 37 anos, foi agredida com um soco no rosto durante a contenção de um paciente, de 53 anos, que deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Terra Roxa, em Dourados. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (24).

Conforme o boletim de ocorrência, a profissional contou que o paciente deu entrada com sinais de embriaguez logo no começo da madrugada. Além disso, ele apresentava sintomas de convulsão.

Em determinado momento do atendimento, o homem teria começado a ficar agressivo, desferindo socos e chutes para acertar os trabalhadores de plantão. Por azar da enfermeira, ela foi golpeada com um soco no rosto.

Entendendo a situação, ela disse não querer manifestar criminalmente contra o paciente, uma vez que procurou a delegacia apenas para registrar a ocorrência para fins de documentação e eventual providência administrativa interna.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

