Insatisfeito, filho de paciente agride enfermeiro com cabeçada em Ponta Porã

Ao acompanhar a mãe no atendimento médico, um homem de 45 anos acabou ficando alterado e detido pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (5), na região do Santa Isabel em Ponta Porã.

Conforme registro policial, o enfermeiro estava atendendo a paciente, acompanhada por seu filho. Ao ser informado de que sua mãe havia sofrido um infarto, ele ficou exaltado.

O médico que prestava atendimento, pediu ao autor que se acalmasse para poder explicar a situação da paciente, pois precisaria transferi-la para outro hospital. No entanto, Eliar ficou ainda mais alterado e agressivo.

Apesar das tentativas da equipe médica para acalma-lo, o homem se levantou, foi até o enfermeiro e desferiu-lhe uma cabeçada no rosto, quebrando seus óculos e causando um hematoma no nariz, além de proferir xingamentos.

O autor ainda perseguiu e ameaçou a vítima, dizendo que “resolveriam o problema lá fora”. Acionada, a Polícia Militar entrou em contato com o filho da paciente que informou que iria à delegacia no dia seguinte para representar contra o enfermeiro.

Ele se recusou a acompanhar os policiais e recebeu voz de prisão, por resistir à ação policial, foi necessário o uso de algemas para conduzi-lo em segurança até a viatura policial.

No trajeto até a viatura, Eliar chegou a desferir um chute em direção à equipe policial. Após alguns instantes de resistência, foi possível contê-lo e levá-lo para o 1° DP junto com a vítima. As providências cabíveis foram tomadas em relação ao autor e à vítima.

