Enfermeiro que estuprou paciente no Hospital Regional Ã© condenado a 8 anos de prisÃ£o

O enfermeiro, de 53 anos, que estuprou uma paciente no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul foi condenado a uma pena de 8 anos e 6 meses de prisão, que serão cumpridos em regime fechado. A decisão foi da 4ª Vara Criminal da Justiça de Mato Grosso do Sul, porém, o réu poderá recorrer da decisão, pois respondia o processo em liberdade.

Durante o processo, o enfermeiro chegou a ser investigado também pelo Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), mas na audiência de processo disciplinar, acabou absolvido das acusações.

O caso aconteceu na madrugada do dia 4 de fevereiro de 2021, quando a vítima estava internada nas dependências da unidade hospitalar, pois havia contraído a covid-19. Por volta das 3h, o profissional de saúde entrou no quarto e passou a praticar atos libidinosos na mulher, onde introduziu os dedos nas partes íntimas.

A situação passou a acontecer quando a vítima pediu atendimento, pois estava sentido falta de ar e náuseas e o técnico de enfermagem ajeitou os aparelhos da mulher e saiu do quarto.

Contudo, quando a mulher voltou a acordar, ela se deparou com o acusado em seu quarto, retirando um óleo de sua vestimenta e começou a massageá-la na parte das coxas, alegando que aquilo a faria bem.

Mas a situação evoluiu, pois os atos libidinosos começaram a surgir e a paciente recusava os avanços, mas em determinado momento, o enfermeiro disparou "se acalma meu doce, se acalma e colabora". Horas após o caso, a paciente recebeu a ligação de sua mãe, oportunidade que ela contou sobre o estupro sofrido.

O processo correu em sigilo, mas a decisão proferida pela juíza May Melke Amaral foi lida dia 1° de março, mas divulgada somente nesta quinta-feira (7).

