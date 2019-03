Enfurecida com traiÃ§Ã£o, jovem atea fogo no apartamento do namorado

Uma jovem de 19 anos ateou fogo em um quarto após descobrir traição do namorado. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, em Dourados. A garota vai responder por incêndio criminoso.

Segundo o boletim de ocorrência, a autora teria visto algumas mensagens suspeitas no celular do rapaz, que foi questionado e confirmou a traição. Enfurecida, a jovem então decidiu aproveitar que estava sozinha e colocou fogo no colchão dele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que consumiu todos os pertences do rapaz. Após descobrir sobre o incêndio, o jovem denunciou a autora e registrou um boletim de ocorrência contra a mesma.

Pouco mais tarde, ele retornou ao local para pegar alguns pertences e se surpreendeu com a presença da namorada no apartamento. A mulher, que estava na companhia do tio, começou a discutir com o namorado e foi agredida logo em seguida. Os dois foram novamente para delegacia, no qual o rapaz foi preso por violência doméstica e a autora indiciada por incêndio criminoso.

