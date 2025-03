Engenheiro agrÃ´nomo que desapareceu Ã© encontrado morto em cova rasa na fronteira

O corpo do engenheiro agrônomo Elói Brusamarello, de 65 anos, foi encontrado durante a manhã desta sexta-feira (21), na zona rural de Pedro Juan Caballero, cidade na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Conforme as informações do site Dourados News, Elói estava desaparecido desde o dia 19 de março, após sair para visitar a área rural que arrenda no país vizinho. Pouco depois, a caminhonete Chevrolet S10 da vítima, com placas de Ponta Porã, foi encontrada queimada em uma estrada vicinal na periferia da cidade, o que levantou suspeitas sobre o caso.

Hoje, durante diligências, o corpo do engenheiro foi encontrado em uma cova rasa, localizada a cerca de 100 metros da porteira da fazenda que ele arrendava. Uma camiseta que Elói usava no dia em que sumiu foi encontrada nas proximidades de onde estava o corpo.

Durante a quinta-feira (20), uma pessoa considerada suspeita do desaparecimento de Elói foi detida pela Polícia Nacional.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

