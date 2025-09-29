Menu
Polícia

Engenheiro é encontrado morto em apartamento de Dourados

Carlos Eduardo Mendes vinha enfrentando problemas de saúde relacionados a diabetes e obesidade

29 setembro 2025 - 17h41Brenda Assis

O engenheiro eletricista, Carlos Eduardo Mendes, morreu aos 69 anos durante a madrugada desta segunda-feira (29), em Dourados.

Conforme o site Dourados News, o profissional foi encontrado sem vida no apartamento onde morava. Há algum tempo ele vinha enfrentando problemas de saúde relacionados a diabetes e obesidade. 

Carlos era natural de Piracicaba, no interior de São Paulo e residia há décadas no município, participando da implantação da Telems no município.

Ainda segundo o site, o velório será realizado a partir das 15h desta segunda-feira, no Complexo Pax Primavera, antigo Colégio Objetivo, na rua Hilda Bergo Duarte. O sepultamento está previsto para 9h de terça-feira (30), no Cemitério Parque Primavera.

