Engenheiro é encontrado morto em apartamento de Dourados

O engenheiro eletricista, Carlos Eduardo Mendes, morreu aos 69 anos durante a madrugada desta segunda-feira (29), em Dourados.

Conforme o site Dourados News, o profissional foi encontrado sem vida no apartamento onde morava. Há algum tempo ele vinha enfrentando problemas de saúde relacionados a diabetes e obesidade.

Carlos era natural de Piracicaba, no interior de São Paulo e residia há décadas no município, participando da implantação da Telems no município.

Ainda segundo o site, o velório será realizado a partir das 15h desta segunda-feira, no Complexo Pax Primavera, antigo Colégio Objetivo, na rua Hilda Bergo Duarte. O sepultamento está previsto para 9h de terça-feira (30), no Cemitério Parque Primavera.

