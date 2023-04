Enquanto bebia em bar do Noroeste, homem é espancado por desconhecido

Um homem, de 40 anos, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, após ser espancado por um desconhecido durante a madrugada deste domingo (2), enquanto estava em um bar na região do Jardim Noroeste.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para a Polícia Militar que estava no estabelecimento e de repente começou a ser agredido várias vezes.

Ele não conseguiu identificar quem seria o autor, nem quantas vezes foi agredido, nem mesmo a motivação para ser espancado daquela forma.

No hospital, os militares receberam a informação que as lesões estavam concentradas na cabeça e na boca da vítima e que pela gravidade dos ferimentos, o estado de saúde inspirava cuidados. Ele passaria por exames mais detalhados.

O caso foi entregue na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e registrado como lesão corporal dolosa.

