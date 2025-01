Enrolado em sacos plásticos, corpo é encontrado no Anel Viário de Ponta Porã

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no Anel Viário de Ponta Porã durante as primeiras horas da manhã deste sábado (4).

Conforme as informações do site Ponta Porã News, moradores que passavam pelo local encontraram o corpo enrolado em um saco plástico, acionando as autoridades policiais.

O caso está sendo investigado, mas até o momento, não existem detalhes a respeito da identidade da vítima e a causa da morte.

